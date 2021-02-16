ООН направит $15 млн на борьбу с Эболой

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ООН направит $15 млн на борьбу с распространением лихорадки Эбола в Гвинее и Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом сообщил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
ООН направит $15 млн на борьбу с Эболой
  • Reuters

«Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок сегодня объявил об отправке $15 млн через Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации для борьбы со вспышками Эболы в Гвинее и ДРК», — приводит ТАСС его слова на брифинге.

Дюжаррик отметил, что средства помогут этим и соседним странам в борьбе с болезнью.

Ранее профессор ФГУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского» Александр Бутенко прокомментировал сообщения о новой вспышке Эболы в Гвинее.

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