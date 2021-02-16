Эксперт оценил сообщения о новой вспышке Эболы в Гвинее

Профессор ФГУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского» Александр Бутенко прокомментировал сообщения о новой вспышке Эболы в Гвинее.

«Конечно, распространиться на другие континенты она не может ни теоретически, ни практически. Могут быть единичные завозные случаи», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его мнению, ожидать от вируса Эбола глобального характера, как в случае с COVID-19, нельзя, так как эта инфекция передаётся не воздушно-капельным путём.

«Ограниченные у неё возможности, к счастью», — добавил он.

Ранее в Роспотребнадзоре прокомментировали новую вспышку лихорадки Эбола в Гвинее.