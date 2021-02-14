Роспотребнадзор прокомментировал новую вспышку Эболы в Гвинее

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В Роспотребнадзоре прокомментировали новую вспышку лихорадки Эбола в Гвинее. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Роспотребнадзор прокомментировал новую вспышку Эболы в Гвинее
  • Reuters

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о новой вспышке лихорадки Эбола в Гвинейской Республике», — говорится в сообщении.

Отмечается, что министр здравоохранения Гвинейской Республики заявил «о смерти четырёх человек от болезни, вызванной вирусом Эбола, в юго-восточном районе Нзерекоре».

В Роспотребнадзоре сообщили, что «это первые случаи после эпидемии 2013—2016 годов».

«Ситуация остаётся на контроле Роспотребнадзора», — добавили в ведомстве.

В июне 2020 года Всемирная организация здравоохранения предупредила о наличии высокого риска распространения вируса Эбола на всей территории Демократической Республики Конго.

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