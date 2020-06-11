В ВОЗ заявили о высоком риске распространения Эболы в ДРК
- Reuters
«Мы предполагаем, что риск на уровне страны, на национальном уровне, высок, но на региональном и мировом уровнях — средний», — цитирует РИА Новости представителя ВОЗ по вспышке Эболы в ДРК Нгоя Нсенга.
По его словам, имеющаяся в стране инфраструктура должна позволить справиться со вспышкой заболевания.
На данный момент количество инфицированных небольшое, но ВОЗ призывает отслеживать все возможные контакты заболевших.
1 июня стало известно, что новая вспышка лихорадки Эбола выявлена на западе Демократической Республики Конго.