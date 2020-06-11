В ВОЗ заявили о высоком риске распространения Эболы в ДРК

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о наличии высокого риска распространения вируса Эбола на всей территории Демократической Республики Конго (ДРК).
В ВОЗ заявили о высоком риске распространения Эболы в ДРК
  • Reuters

«Мы предполагаем, что риск на уровне страны, на национальном уровне, высок, но на региональном и мировом уровнях — средний», — цитирует РИА Новости представителя ВОЗ по вспышке Эболы в ДРК Нгоя Нсенга.

По его словам, имеющаяся в стране инфраструктура должна позволить справиться со вспышкой заболевания.

На данный момент количество инфицированных небольшое, но ВОЗ призывает отслеживать все возможные контакты заболевших.

1 июня стало известно, что новая вспышка лихорадки Эбола выявлена на западе Демократической Республики Конго.

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