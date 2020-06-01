В ВОЗ заявили о новой вспышке Эболы в ДРК

Новая вспышка лихорадки Эбола выявлена на западе Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, вспышка зафиксирована в районе города Мбандака.

«Минздрав ДРК выявил шесть случаев заболевания, в том числе четыре летальных исхода», — написал глава ВОЗ в Twitter.

Он сообщил, что сотрудники организации находятся в Мбандаке «для оказания помощи в борьбе с новой вспышкой Эболы».

«Страна находится на заключительной стадии борьбы с Эболой в восточной части, а также с COVID-19 и с крупнейшей в мире вспышкой кори», — добавил он.

A new #Ebola outbreak detected in western #DRC, near Mbandaka, Équateur province. @MinSanteRDC has identified 6 cases, of which 4 people have died. The country is also in final phase of battling Ebola in eastern DRC, #COVID19 & the world’s largest measles outbreak. — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) June 1, 2020

В начале мая сообщалось, что Россия доставит в ДР Конго две мобильные лаборатории, которые позволят ускорить проведение тестирования на COVID-19 и другие инфекции, включая лихорадку Эбола.