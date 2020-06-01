В ВОЗ заявили о новой вспышке Эболы в ДРК

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Новая вспышка лихорадки Эбола выявлена на западе Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
В ВОЗ заявили о новой вспышке Эболы в ДРК
  • Reuters

По его словам, вспышка зафиксирована в районе города Мбандака.

«Минздрав ДРК выявил шесть случаев заболевания, в том числе четыре летальных исхода», — написал глава ВОЗ в Twitter.

Он сообщил, что сотрудники организации находятся в Мбандаке «для оказания помощи в борьбе с новой вспышкой Эболы».

«Страна находится на заключительной стадии борьбы с Эболой в восточной части, а также с COVID-19 и с крупнейшей в мире вспышкой кори», — добавил он.

В начале мая сообщалось, что Россия доставит в ДР Конго две мобильные лаборатории, которые позволят ускорить проведение тестирования на COVID-19 и другие инфекции, включая лихорадку Эбола.

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