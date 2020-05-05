Россия доставит в ДР Конго мобильные лаборатории для диагностики COVID-19

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Россия доставит в ближайшие дни в ДР Конго расходные материалы для лабораторий и две мобильные лаборатории, которые позволят ускорить проведение исследований на COVID-19 и другие инфекции, включая лихорадку Эбола.
Россия доставит в ДР Конго мобильные лаборатории для диагностики COVID-19
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что «помощь будет оказана в рамках текущих программ содействия, выполняемых при поддержке правительства России».

«При этом акцент предполагается сделать на поставке российских тест-систем, лабораторного оборудования и реагентов, необходимых для ранней диагностики нового коронавируса, а также запатентованных мобильных лабораторий, успешно применяемых в ряде государств мира», — сообщили в ведомстве.

Ранее Россия передала Джибути гуманитарную помощь в рамках совместного проекта с Всемирной организацией здравоохранения.

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