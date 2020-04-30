Россия передала Джибути медицинский груз для борьбы с инфекциями

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Россия передала Джибути гуманитарную помощь в рамках совместного проекта с Всемирной организацией здравоохранения.
Россия передала Джибути медицинский груз для борьбы с инфекциями
  • РИА Новости

Помощь была поставлена в ответ на официальное обращение джибутийских властей из-за распространения в стране коронавирусной инфекции.

«В морской порт столицы Джибути был доставлен гуманитарный груз общим весом 13,5 тонны (более 20 медицинских модулей многоцелевого применения для борьбы с опасными инфекционными заболеваниями). Переданы палатки и комплектующие для создания двух медицинских комплексов, предназначенных для оказания квалифицированной помощи более 200 тыс. человек», — сообщили в МИД России.

Ранее Министерство иностранных дел России призвало срочно оказать полноценную помощь уязвимым перед коронавирусной инфекцией COVID-19 беженцам и странам, которые их принимают.

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