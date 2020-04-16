МИД России призвал оказать помощь беженцам из-за коронавируса

Министерство иностранных дел России призвало срочно оказать полноценную помощь уязвимым перед коронавирусной инфекцией COVID-19 беженцам и странам, которые их принимают.

Об этом говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.

Министерство обратило внимание на доклад управления верховного комиссара ООН по делам беженцев по сдерживанию распространения вируса среди беженцев.

В ведомстве приветствовали нацеленность управления на тесное сотрудничество с властями стран для включения беженцев в национальные программы по борьбе с коронавирусом и проведение информационных кампаний среди населения.

«Исходим из необходимости срочного оказания полноценной помощи весьма уязвимым для коронавирусной инфекции беженцам и внутренне перемещённым лицам, равно как самим странам, принимающим данные категории лиц», — указано в сообщении.

Ранее Россия и Сирия обвинили США в планах передать грузы боевикам под видом гумпомощи на фоне распространения коронавируса.