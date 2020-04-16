МИД России призвал оказать помощь беженцам из-за коронавируса

Короткая ссылка
Министерство иностранных дел России призвало срочно оказать полноценную помощь уязвимым перед коронавирусной инфекцией COVID-19 беженцам и странам, которые их принимают.
МИД России призвал оказать помощь беженцам из-за коронавируса
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом говорится в комментарии внешнеполитического ведомства. 

Министерство обратило внимание на доклад управления верховного комиссара ООН по делам беженцев по сдерживанию распространения вируса среди беженцев. 

В ведомстве приветствовали нацеленность управления на тесное сотрудничество с властями стран для включения беженцев в национальные программы по борьбе с коронавирусом и проведение информационных кампаний среди населения. 

«Исходим из необходимости срочного оказания полноценной помощи весьма уязвимым для коронавирусной инфекции беженцам и внутренне перемещённым лицам, равно как самим странам, принимающим данные категории лиц», — указано в сообщении.

Ранее Россия и Сирия обвинили США в планах передать грузы боевикам под видом гумпомощи на фоне распространения коронавируса. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить