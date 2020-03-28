Россия и Сирия обвинили США в планах передать грузы боевикам

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Межведомственные координационные штабы России и Сирии заявили, что Соединённые Штаты на фоне ситуации с распространением в мире коронавирусной инфекции COVID-19 планируют под видом гумпомощи передать грузы боевикам.
Россия и Сирия обвинили США в планах передать грузы боевикам
  • Ситуация в Сирии
  • Reuters

Об этом говорится в распространённом совместном заявлении штабов.

«Американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» завезти в него «гуманитарные» грузы для подпитки подконтрольных боевиков», — указано в сообщении.

Также отмечается, что «администрация» «Эр-Рукбана» с подачи кураторов из США наращивает пропагандистскую кампанию по привлечению внимания мировой общественности к «критическому» положению местных жителей и необходимости экстренной международной помощи, чтобы предотвратить «гуманитарную катастрофу».

«В очередной раз акцентируем внимание, что гуманитарные проблемы «Эр-Рукбана» — следствие незаконной оккупации этой части территории Сирии со стороны США», — указано в заявлении.

Указывается, что Россия и Сирия выполнили все обязательства в рамках плана ООН по эвакуации оставшихся беженцев из «Эр-Рукбана». В заявлении штабов говорится, что они считают необоснованными «дальнейшие попытки оправдания своего бездействия со стороны США и гуманитарных структур ООН».

В октябре 2019 года директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев представил в штаб-квартире ООН доклад о нарушениях прав человека в лагере «Эр-Рукбан».

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