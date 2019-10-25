В ООН и посольстве России в США представили доклад о преступлениях в «Эр-Рукбане»

Директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев представил в штаб-квартире ООН доклад о нарушениях прав человека на контролируемой США территории Сирии в лагере «Эр-Рукбан». В брифинге принял участие постпред России при ООН Василий Небензя.

«Мы хотим донести до более широкой публики информацию о реальной ситуации в Сирии, вокруг которой продолжаются бесконечные спекуляции и распространение фейков», — сказал Небензя.

Исследование основано на интервью с бывшими жителями лагеря беженцев, которые представили свидетельства происходящих там нарушений прав человека.

Также исследование было представлено Григорьевым в российском посольстве в Вашингтоне. На встрече присутствовали представители Госдепартамента и конгресса.

«Эр-Рукбан» находится в 55-километровой зоне вокруг американской военной базы в районе Эт-Танфа (на границе Сирии с Иорданией), которую контролируют американские военные.

Российские и сирийские официальные лица неоднократно заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе.