В ООН и посольстве России в США представили доклад о преступлениях в «Эр-Рукбане»
«Мы хотим донести до более широкой публики информацию о реальной ситуации в Сирии, вокруг которой продолжаются бесконечные спекуляции и распространение фейков», — сказал Небензя.
Исследование основано на интервью с бывшими жителями лагеря беженцев, которые представили свидетельства происходящих там нарушений прав человека.
Также исследование было представлено Григорьевым в российском посольстве в Вашингтоне. На встрече присутствовали представители Госдепартамента и конгресса.
«Эр-Рукбан» находится в 55-километровой зоне вокруг американской военной базы в районе Эт-Танфа (на границе Сирии с Иорданией), которую контролируют американские военные.
Российские и сирийские официальные лица неоднократно заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе.