В Мьянме сформировали временное правительство

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Государственный административный совет Мьянмы заявил о формировании в стране временного правительства. Об этом сообщает «Синьхуа».
В Мьянме сформировали временное правительство
  • Reuters

Верховный главнокомандующий ВС страны, старший генерал Мин Аунг Хлайн займёт должность премьер-министра.

В конце июня Мин Аунг Хлайн обвинил Запад в целенаправленном вмешательстве во внутренние дела страны.

По его утверждению, западные страны намерены «разрушить государство». Хлайн аргументировал это тем, что «они хотят, чтобы у власти были те люди, которые находятся под их контролем».

В мае США ввели ряд санкционных мер, направленных против Государственного административного совета Мьянмы и ряда высокопоставленных чиновников. До этого, в марте, торговое представительство США приостановило все контакты со страной в рамках соглашения о торговле и инвестициях, которое было заключено между странами в 2013 году.

22 марта Евросоюз ввёл санкции против десяти представителей высшего военного командования и главы избиркома Мьянмы.

1 февраля военные в Мьянме объявили чрезвычайное положение сроком на год после задержания президента страны Вин Мьина и лидера правящей партии «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи.

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