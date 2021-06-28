Главком Мьянмы обвинил Запад во вмешательстве во внутренние дела страны

Запад целенаправленно вмешивается во внутренние дела Мьянмы, заявил старший генерал Мин Аунг Хлайн — председатель Государственного административного совета и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Мьянмы.

В интервью РИА Новости он подчеркнул, что западные страны намерены «разрушить государство».

«То, что они пишут и делают, ведёт к разрушению нашего государства. Они хотят, чтобы у власти были те люди, которые находятся под их контролем», — утверждает Хлайн.

Он отметил, что для этих целей западные страны используют не только СМИ — в ход идёт и вмешательство во внутригосударственные дела через дипломатические каналы.

«В том числе этим (вмешательством. — RT) занимаются и международные организации, такие как ООН и гражданские организации. Они целенаправленно вмешиваются в наши дела», — заключил главком Мьянмы.

В мае США ввели ряд санкционных мер, направленных против Государственного административного совета Мьянмы и ряда высокопоставленных чиновников. До этого, в марте, торговое представительство США приостановило все контакты со страной в рамках соглашения о торговле и инвестициях, которое было заключено между странами в 2013 году.