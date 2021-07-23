Учёные назвали срок сохранения антител в крови у перенёсших COVID-19

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Антитела в крови у людей, перенёсших коронавирусную инфекцию, могут обнаруживаться даже спустя более года после инфицирования, заявили в финском Национальном институте здравоохранения и социального развития (THL).
Учёные назвали срок сохранения антител в крови у перенёсших COVID-19
  • globallookpress.com
  • © Marcus Brandt/dpa

«У большинства заразившихся коронавирусом нейтрализующие антитела в крови были (выявлены. — RT) и спустя более чем год после инфицирования», — сказано в пресс-релизе.

Исследование проводилось на 367 добровольцах, которые перенесли коронавирусную инфекцию весной 2020 года, после чего не болели повторно и за время исследования не получали вакцину от вируса.

«Антитела были обнаружены у многих, но их число спустя год было примерно на треть ниже, чем через полгода», — подчеркнули учёные.

Подчеркивается, что тяжело болевших коронавирусом антител было больше, чем у легко переболевших. Отмечается, у всех, кто переболел тяжело, антитела сохранились и через год.

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