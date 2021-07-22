В Минздраве рассказали о возможных последствиях коронавируса

В Министерстве здравоохранения России сообщили, что у 20—30% переболевших коронавирусом могут возникать тромбозы, а у 31% — одышка.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на памятку Минздрава по профилактике осложнений после COVID-19.

«Ниже представлена частота развития наиболее серьезных осложнений после перенесённой новой коронавирусной инфекции: тромбозы — 20—30%, одышка — 31,7%, кашель — 13,5%, жалобы на боль в груди и тахикардию — 12,7% и др.» — заявили в министерстве.

По данным ведомства, эти симптомы могут указывать на нарушение деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Ранее врачи Научно-исследовательского клинического института детства Минздрава Московской области рассказали, что перенесённый детьми коронавирус может оказать влияние на суставы, сердце и желудок.

Также врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.