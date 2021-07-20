Врачи рассказали о возможных последствиях коронавируса у детей

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Врачи Научно-исследовательского клинического института детства Минздрава Московской области рассказали, что перенесённый детьми коронавирус может оказать влияние на суставы, сердце и желудок. Об этом сообщило РИА Новости.
Врачи рассказали о возможных последствиях коронавируса у детей
  • © Xinhua
  • globallookpress.com

«Перенесённый детьми коронавирус может вызывать осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы: миокардит, который проявляется клинически где-то на второй — четвёртой неделе с момента развития симптомов, вызванных COVID-19», — рассказала заведующая детским кардиологическим отделением института Альфия Дроздова.

По её словам, возможно и такое опасное осложнение, как мультисистемный воспалительный синдром, который возникает в отсроченном периоде где-то через месяц или полтора после перенесённого COVID-19. Это осложнение проявляется высокой температурой, полисерозитами, лимфоаденопатией, болями в животе.

Дроздова добавила, что само заболевание COVID-19 может протекать у детей легко, в стёртой, субклинической форме.

При этом руководитель детского ревматологического отделения института Юлия Котова заявила, что с последствиями коронавируса сталкиваются даже дети, перенёсшие заболевание бессимптомно.

«Через три — шесть месяцев развиваются осложнения в виде так называемых overlap- синдромов: это дополнительные аутоиммунные заболевания в организме», — рассказала врач.

Она добавила, что если у ребёнка был ревматоидный артрит, то возникает «аутоиммунный гепатит, аутоиммунный тиреоидит».

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.

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