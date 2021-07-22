Иммунолог рассказал об особенности штамма коронавируса «гамма»

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Иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что штамм коронавируса «гамма» может оказаться особенно опасным для переболевших COVID-19.
Иммунолог рассказал об особенности штамма коронавируса «гамма»
  • globallookpress.com

«Знаменитая вспышка коронавируса среди уже переболевших COVID в Манаусе, столице бразильского штата Амазонас, как раз была связана с распространением линии «гамма», поэтому думаю, что вероятность повторно переболеть линией «гамма» намного выше, чем другими штаммами», — сказал он в беседе с URA.RU.

По словам Крючкова, вариант «гамма» менее заразен, чем так называемый индийский штамм коронавируса «дельта», а также перуанский «лямбда».

Ранее в научном центре Роспотребнадзора «Вектор» сообщили, что «на территории Российской Федерации широкое распространение получил вариант «дельта», выявлены единичные случаи варианта «гамма»

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