В «Векторе» заявили о выявлении случаев штамма коронавируса «гамма» в России

В научном центре Роспотребнадзора «Вектор» сообщили агентству Интерфакс, что «на территории Российской Федерации широкое распространение получил вариант «дельта», выявлены единичные случаи варианта «гамма».

В центре отметили, что штаммы «гамма» и «дельта» были отнесены к категории «вызывающих озабоченность», так как они более трансмиссивны, вирулентны, могут снижать эффективность антител.

Согласно данным на 22 июля, в России за сутки зарегистрировали 24 471 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявили 6 054 711 пациентов с COVID-19.

Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.