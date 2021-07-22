В «Векторе» заявили о выявлении случаев штамма коронавируса «гамма» в России
- Reuters
В центре отметили, что штаммы «гамма» и «дельта» были отнесены к категории «вызывающих озабоченность», так как они более трансмиссивны, вирулентны, могут снижать эффективность антител.
Согласно данным на 22 июля, в России за сутки зарегистрировали 24 471 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявили 6 054 711 пациентов с COVID-19.
Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.