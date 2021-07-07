«Врачи без границ» приостановили работу в эфиопском Тыграе

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Международная организация «Врачи без границ» (Médecins sans frontières, MSF) приостановила работу в ряде районов эфиопского региона Тыграй, где 24 июня были убиты трое её сотрудников.
«Врачи без границ» приостановили работу в эфиопском Тыграе
  • Reuters

«В связи с убийством сотрудников «Врачи без границ» объявляют о приостановке деятельности в Аби-Ади, Адиграте и Аксуме, в центральной и восточной части региона Тыграй», — говорится в сообщении организации.

В MSF призвали расследовать убийство коллег «Марии, Тедроса и Йоханнеса».

Как пишет ТАСС, тела трёх сотрудников организации нашли рядом с их машиной, погибла 35-летняя испанка Мария Эрнандес и два гражданина Эфиопии — её помощник и водитель.

В ноябре 2020 года Народный фронт освобождения Тыграя напал на военные объекты в городе Мэкэле, были убиты несколько военнослужащих, а также захвачены склады. Премьер-министр Абий Ахмед объявил, что отдал приказ направить в Тыграй дополнительные армейские части для стабилизации ситуации в регионе.

В конце ноября эфиопские правительственные силы заняли административный центр Мэкэле, в котором произошёл вооружённый конфликт с НФОТ.

При этом в конце июня текущего года в Тыграе мятежники захватили административный центр региона — город Мэкэле, а официальные власти бежали из города.

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