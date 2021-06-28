AFP: в Эфиопии мятежники захватили административный центр Тыграя

В регионе Тыграй на севере Эфиопии мятежники захватили административный центр региона — город Мэкэле. Об этом сообщает AFP.

Об этом говорится в сообщении агентства AFP в Twitter.

#BREAKING Tigray rebels enter regional capital as officials flee: witnesses pic.twitter.com/YgE08wNOEM — AFP News Agency (@AFP) June 28, 2021

Отмечается, что официальные власти бежали из города.

Кроме того, правительство Эфиопии объявило о «безоговорочном прекращении огня» в Тыграе, оно вступило в силу.

В ноябре 2020 года Народный фронт освобождения Тыграя напал на военные объекты в городе Мэкэле, были убиты несколько военнослужащих, а также захвачены склады. Премьер-министр Абий Ахмед объявил, что отдал приказ направить в Тыграй дополнительные армейские части для стабилизации ситуации в регионе.

В конце ноября эфиопские правительственные силы заняли административный центр Мэкэле, в котором произошёл вооружённый конфликт с НФОТ.