AFP: в Эфиопии мятежники захватили административный центр Тыграя

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В регионе Тыграй на севере Эфиопии мятежники захватили административный центр региона — город Мэкэле. Об этом сообщает AFP.
AFP: в Эфиопии мятежники захватили административный центр Тыграя
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении агентства AFP в Twitter.

Отмечается, что официальные власти бежали из города.

Кроме того, правительство Эфиопии объявило о «безоговорочном прекращении огня» в Тыграе, оно вступило в силу.

В ноябре 2020 года Народный фронт освобождения Тыграя напал на военные объекты в городе Мэкэле, были убиты несколько военнослужащих, а также захвачены склады. Премьер-министр Абий Ахмед объявил, что отдал приказ направить в Тыграй дополнительные армейские части для стабилизации ситуации в регионе.

В конце ноября эфиопские правительственные силы заняли административный центр Мэкэле, в котором произошёл вооружённый конфликт с НФОТ.

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