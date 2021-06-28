AFP: в Эфиопии мятежники захватили административный центр Тыграя
- Reuters
Об этом говорится в сообщении агентства AFP в Twitter.
#BREAKING Tigray rebels enter regional capital as officials flee: witnesses pic.twitter.com/YgE08wNOEM— AFP News Agency (@AFP) June 28, 2021
Отмечается, что официальные власти бежали из города.
Кроме того, правительство Эфиопии объявило о «безоговорочном прекращении огня» в Тыграе, оно вступило в силу.
В ноябре 2020 года Народный фронт освобождения Тыграя напал на военные объекты в городе Мэкэле, были убиты несколько военнослужащих, а также захвачены склады. Премьер-министр Абий Ахмед объявил, что отдал приказ направить в Тыграй дополнительные армейские части для стабилизации ситуации в регионе.
В конце ноября эфиопские правительственные силы заняли административный центр Мэкэле, в котором произошёл вооружённый конфликт с НФОТ.