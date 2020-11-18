Красный Крест сообщил о гуманитарном кризисе в Эфиопии

Международный комитет Красного Креста (МККК) оценил ситуацию в Эфиопии в связи с боями в регионе Тыграй на севере страны как крайне тяжёлый гуманитарный кризис.

«По мере продолжения боёв мы видим разворачивающийся катастрофический гуманитарный кризис — не только в Эфиопии, но и за её границами», — приводит ТАСС слова главы делегации МККК в Аддис-Абебе Кати Сорин.

Она отметила, что «тысячи людей переходят границу с Суданом, стремясь к безопасности, огромное число людей покинули свои дома, став перемещёнными лицами внутри Эфиопии».

В МККК выразили обеспокоенность в связи с тремя нападениями на машины скорой помощи общества Красного Креста Эфиопии.

Народный фронт освобождения Тыграя (НФОТ) напал 3 ноября на военные объекты в городе Мэкэле, были убиты несколько военнослужащих, а также захвачены склады.

4 ноября премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед объявил, что отдал приказ направить в Тыграй дополнительные армейские части для стабилизации ситуации в регионе и для ответа НФОТ.

Ранее сообщалось, что ООН выделила $100 млн для предотвращения распространения голода в мире, вызванного в том числе пандемией коронавируса.