ООН выделила $100 млн на борьбу с голодом

ООН выделила $100 млн для предотвращения распространения голода в мире, вызванного в том числе пандемией коронавируса.

«Заместитель Генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок сегодня выделил $100 млн, чтобы люди в странах, подвергающихся наибольшему риску голода, спровоцированного эпидемией, экономическим спадом и изменениями климата, смогли обеспечить себе пропитание», — говорится в сообщении на сайте ООН.

Отмечается, что $80 млн получат Афганистан, Буркина-Фасо, Демократическая Республика Конго, Нигерия, Южный Судан и Йемен.

Для помощи Эфиопии могут быть выделены дополнительные $20 млн.

9 октября Нобелевскую премию мира за 2020 год получила Всемирная продовольственная программа ООН.