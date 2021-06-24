AFP: в результате авиаудара в эфиопском Тыграе погибли 64 человека

В результате авиаудара в эфиопском регионе Тыграй погибли 64 человека, пострадали 180, сообщает AFP со ссылкой на медицинских работников и местных жителей. Авиаудар был нанесён по району рынка в городе Тогога, отмечает агентство. Как заявил представитель ВС Эфиопии полковник Гетнет Адане, удар был нацелен на ополченцев.

«Авиаудар был нанесён в районе рынка, очень много людей получили ранения», — цитирует агентство советника при региональной администрации Мулу Атсбаха, который занимается вопросами здравоохранения.

По его словам, это число подтверждается «местными лидерами» и жителями Тогоги.

В свою очередь, представитель армии отверг заявления, что удар был нанесён по мирным жителям намеренно.

«Мы не согласны с тем, что эта операция была нацелена на мирных жителей», — сказал Адане. По его словам, раненые и убитые были боевиками «в гражданской одежде».

Авиаудар был совершён 22 июня. По заявлению военных, он был нанесён по участникам Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ).

В ноябре 2020 года Народный фронт освобождения Тыграя напал на военные объекты в городе Мэкэле, были убиты несколько военнослужащих, а также захвачены склады. Премьер-министр Абий Ахмед объявил, что отдал приказ направить в Тыграй дополнительные армейские части для стабилизации ситуации в регионе.

В конце ноября эфиопские правительственные силы заняли административный центр Мэкэле, в котором произошёл вооружённый конфликт с НФОТ.