AFP: в результате авиаудара в эфиопском Тыграе погибли 64 человека
- Reuters
«Авиаудар был нанесён в районе рынка, очень много людей получили ранения», — цитирует агентство советника при региональной администрации Мулу Атсбаха, который занимается вопросами здравоохранения.
По его словам, это число подтверждается «местными лидерами» и жителями Тогоги.
В свою очередь, представитель армии отверг заявления, что удар был нанесён по мирным жителям намеренно.
«Мы не согласны с тем, что эта операция была нацелена на мирных жителей», — сказал Адане. По его словам, раненые и убитые были боевиками «в гражданской одежде».
Авиаудар был совершён 22 июня. По заявлению военных, он был нанесён по участникам Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ).
В ноябре 2020 года Народный фронт освобождения Тыграя напал на военные объекты в городе Мэкэле, были убиты несколько военнослужащих, а также захвачены склады. Премьер-министр Абий Ахмед объявил, что отдал приказ направить в Тыграй дополнительные армейские части для стабилизации ситуации в регионе.
В конце ноября эфиопские правительственные силы заняли административный центр Мэкэле, в котором произошёл вооружённый конфликт с НФОТ.