Эфиопские правительственные силы заняли административный центр Тыграя

Эфиопские правительственные силы заняли административный центр Мэкэле, в котором произошёл вооружённый конфликт с движением «Народный фронт освобождения Тыграя».

Об этом заявил премьер-министр страны Абий Ахмед.

«Федеральные власти полностью контролируют Мэкэле. Установление контроля над региональной столицей свидетельствует о завершении последней фазы операции Национальных сил обороны Эфиопии. Федеральная полиция теперь продолжит своё задание и будет задерживать преступников из НФОТ для предания их суду», — написал он в Twitter.

4 ноября премьер-министр Эфиопии объявил, что отдал приказ направить в Тыграй дополнительные армейские части для стабилизации ситуации в регионе и для ответа НФОТ.

Как отметили в Красном Кресте, в Эфиопии и за её границами разворачивается «катастрофический гуманитарный кризис», а «тысячи людей переходят границу с Суданом».

По данным на 18 ноября, в Судан прибыли уже более 36 тыс. беженцев.