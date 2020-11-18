В Судан прибыли более 36 тысяч беженцев из Эфиопии

В Судан прибыли уже более 36 тыс. беженцев из эфиопского штата Тыграй, где с начала ноября ведутся бои после того, как члены Народного фронта освобождения Тыграя напали на военные объекты в Мэкэле.

«На текущий день в Судан прибыли 36 тыс. беженцев. Мы решили открыть новый лагерь в Умм-Тинетбе на территории штата Гедареф», — цитирует AFP главу национальной комиссии по делам беженцев Судана Абдуллу Сулеймана.

Народный фронт освобождения Тыграя (НФОТ) 3 ноября напал на военные объекты в городе Мэкэле, были убиты несколько военнослужащих, а также захвачены склады.

4 ноября премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед объявил, что отдал приказ направить в Тыграй дополнительные армейские части для стабилизации ситуации в регионе и для ответа НФОТ.

Как отметили в Красном Кресте, в Эфиопии и за её границами разворачивается «катастрофический гуманитарный кризис», а «тысячи людей переходят границу с Суданом».