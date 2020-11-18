В Судан прибыли более 36 тысяч беженцев из Эфиопии
- Reuters
«На текущий день в Судан прибыли 36 тыс. беженцев. Мы решили открыть новый лагерь в Умм-Тинетбе на территории штата Гедареф», — цитирует AFP главу национальной комиссии по делам беженцев Судана Абдуллу Сулеймана.
Народный фронт освобождения Тыграя (НФОТ) 3 ноября напал на военные объекты в городе Мэкэле, были убиты несколько военнослужащих, а также захвачены склады.
4 ноября премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед объявил, что отдал приказ направить в Тыграй дополнительные армейские части для стабилизации ситуации в регионе и для ответа НФОТ.
Как отметили в Красном Кресте, в Эфиопии и за её границами разворачивается «катастрофический гуманитарный кризис», а «тысячи людей переходят границу с Суданом».