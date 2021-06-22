МИД Белоруссии: санкции Запада граничат с объявлением экономической войны

Санкции Евросоюза, США, Британии и Канады против Белоруссии граничат с объявлением экономической войны, они негативно влияют на интересы граждан республики, заявили в Минске.

«Мы неоднократно заявляли, что санкции негативно влияют на интересы граждан, они контрпродуктивны и порочны. Ни о каком их точечном или умном характере априори не может быть и речи. Видим, что и в ЕС это осознают. При этом продолжают целенаправленные деструктивные действия против населения, чтобы якобы иссушить режим финансово», — говорится в заявлении МИД Белоруссии.

Как считают в ведомстве, Евросоюз специально «раскручивает санкционную спираль», из которой всем будет всё сложнее выбираться.

«Кощунственно, что очередная санкционная агрессия развязана группой западных стран именно в День памяти и скорби, когда 80 лет назад «объединённая Европа» во главе с гитлеровской Германией напала на Советский Союз», — подчеркнули там.

21 июня ЕС расширил санкции против Белоруссии, Брюссель добавил в чёрный список 78 физических и восемь юридических лиц.

Также санкции ввели Британия, Канада и США.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз может ввести пятый пакет санкций, чтобы повлиять на лиц, принимающих решения.