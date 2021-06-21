Боррель рассказал о помощи ЕС белорусской оппозиции

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз продолжит поддерживать оппозицию Белоруссии в рамках плана помощи в €3 млрд.
Боррель рассказал о помощи ЕС белорусской оппозиции
  • Reuters

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге.

«Мы встретились со Светланой Тихановской, внимательно послушали её и её призыв к ЕС сохранять свою решительную позицию. ЕС готов поддерживать будущую демократическую Белоруссию в рамках пакета помощи в €3 млрд», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что против Белоруссии ввели новые санкции США, Британия и ЕС.

Как отмечало ФБА «Экономика сегодня», к западным санкциям против Белоруссии присоединилась также Канада.

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