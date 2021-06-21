Боррель рассказал о помощи ЕС белорусской оппозиции
- Reuters
Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге.
«Мы встретились со Светланой Тихановской, внимательно послушали её и её призыв к ЕС сохранять свою решительную позицию. ЕС готов поддерживать будущую демократическую Белоруссию в рамках пакета помощи в €3 млрд», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что против Белоруссии ввели новые санкции США, Британия и ЕС.
Как отмечало ФБА «Экономика сегодня», к западным санкциям против Белоруссии присоединилась также Канада.