Нарышкин заявил о деградирующей ситуации в Афганистане

Ситуация в Афганистане деградирует, что может привести к новой эскалации внутреннего конфликта, предупредил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Об этом он сказал после совместной коллегии в Витебске СВР России и КГБ Белоруссии.

«Посмотрите, что сейчас происходит в Афганистане. Ситуация в этой стране, к сожалению, деградирует. Это ведёт к усугублению внутреннего конфликта, мы просто прогнозируем, что этот конфликт будет разгораться в ближайшее время», — цитирует Нарышкина ТАСС.

По его словам, ситуация может ухудшаться «по мере того, как неудавшаяся операция США, которую 20 лет назад назвали «Решительная поддержка», завершается таким решительным бегством».

Ранее сообщалось, что США вывели треть своих сил из Афганистана.

В конце апреля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отмечал, что США оставляют Афганистан и афганский народ в очень сложном положении.

Вывод американских войск из Афганистана начался 1 мая и завершится к 11 сентября.

Президент Афганистана Ашраф Гани не исключил возможности гражданской войны в республике после ухода войск США из страны.