Спецпредставитель президента России по Афганистану прокомментировал ситуацию в регионе

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Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов прокомментировал ситуацию в регионе.
Спецпредставитель президента России по Афганистану прокомментировал ситуацию в регионе
  • Reuters

Об этом Замир Кабулов рассказал в эксклюзивном интервью «Известиям».

«Есть два мейнстримовских сценария дальнейшего развития ситуации в Афганистане. Первый, который мы с американцами и другими продвигаем, — это согласованное создание нового коалиционного переходного афганского руководства. Второй сценарий — попытка талибов в этой ситуации с учётом ухода американцев и предстоящей их победы над Западом в целом захватить власть силой», — сказал дипломат.

Ранее в Пентагоне заявили, что не считают, что Афганистан перейдёт под контроль движения «Талибан»* после ухода американских военных из страны.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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