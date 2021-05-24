Спецпредставитель президента России по Афганистану прокомментировал ситуацию в регионе

Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов прокомментировал ситуацию в регионе.

Об этом Замир Кабулов рассказал в эксклюзивном интервью «Известиям».

«Есть два мейнстримовских сценария дальнейшего развития ситуации в Афганистане. Первый, который мы с американцами и другими продвигаем, — это согласованное создание нового коалиционного переходного афганского руководства. Второй сценарий — попытка талибов в этой ситуации с учётом ухода американцев и предстоящей их победы над Западом в целом захватить власть силой», — сказал дипломат.

Ранее в Пентагоне заявили, что не считают, что Афганистан перейдёт под контроль движения «Талибан»* после ухода американских военных из страны.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.