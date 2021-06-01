США вывели треть своих сил из Афганистана

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Центральное командование США заявило, что Соединённые Штаты вывели из Афганистана уже треть своих сил.
США вывели треть своих сил из Афганистана
  • Reuters

«По оценкам Центрального командования США, мы завершили от 30 до 44% всего процесса вывода», — говорится в заявлении на сайте командования.

В сообщении уточняется, что из Афганистана вывезли около 300 грузовых самолётов с материалами, а агентству материально-технического обеспечения Минобороны передано 13 тыс. единиц оборудования для утилизации.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин в ходе слушаний в конгрессе заявил, что вывод войск Соединённых Штатов из Афганистана продвигается с небольшим опережением графика.

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