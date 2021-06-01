США вывели треть своих сил из Афганистана

Центральное командование США заявило, что Соединённые Штаты вывели из Афганистана уже треть своих сил.

«По оценкам Центрального командования США, мы завершили от 30 до 44% всего процесса вывода», — говорится в заявлении на сайте командования.

В сообщении уточняется, что из Афганистана вывезли около 300 грузовых самолётов с материалами, а агентству материально-технического обеспечения Минобороны передано 13 тыс. единиц оборудования для утилизации.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин в ходе слушаний в конгрессе заявил, что вывод войск Соединённых Штатов из Афганистана продвигается с небольшим опережением графика.