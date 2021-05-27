В Госдуме прокомментировали высказывание Дуды о России

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Ксения Калинкина
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT прокомментировал высказывание президента Польши Анджея Дуды о том, что Россия якобы является «ненормальной страной-агрессором».
В Госдуме прокомментировали высказывание Дуды о России
  • РИА Новости

«Я отношусь к числу тех, кто не считает, что нужно реагировать на каждый антироссийский «чих». Другое дело, там, где происходят события, затрагивающие вопросы нашей безопасности либо вопросы исторической памяти, здесь нужно проявлять настоящую принципиальность и отвечать самым решительным образом», — сказал депутат.

Именно к таким, по его мнению, относятся «кощунственные вещи», совершаемые на территории Польши в отношении памятников советским солдатам, погибшим в войне с фашизмом.

«Эти случаи должны быть выведены на первое место, именно здесь реакция действительно требуется», — уточнил Новиков.

Ранее Дуда назвал Россию «ненормальной страной-агрессором», действия которой не могут быть приняты международным сообществом.

В Кремле назвали неприемлемой подобную риторику.

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