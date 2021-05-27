В Кремле назвали неприемлемыми слова Дуды о России как «ненормальной стране»

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал неприемлемым заявление президента Польши Анджея Дуды, который назвал Россию «ненормальной страной».
В Кремле назвали неприемлемыми слова Дуды о России как «ненормальной стране»
  • РИА Новости

«Мы очень плохо относимся к такой риторике, она нам не нравится, и мы её не приемлем», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что Россия — «дружелюбная, сильная, уверенная в себе и абсолютно самостоятельная» страна, которая ищет взаимовыгодные отношения со всеми соседними государствами, включая Польшу.

«Мы сожалеем, что ненависть к нашей стране, к сожалению, застилает глаза некоторых польских политиков, в том числе и её президента, и не даёт возможности проявлять политическую мудрость», — заключил представитель Кремля.

Ранее Дуда назвал Россию «ненормальной страной-агрессором», действия которой не могут быть приняты международным сообществом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить