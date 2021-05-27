В Кремле назвали неприемлемыми слова Дуды о России как «ненормальной стране»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал неприемлемым заявление президента Польши Анджея Дуды, который назвал Россию «ненормальной страной».

«Мы очень плохо относимся к такой риторике, она нам не нравится, и мы её не приемлем», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что Россия — «дружелюбная, сильная, уверенная в себе и абсолютно самостоятельная» страна, которая ищет взаимовыгодные отношения со всеми соседними государствами, включая Польшу.

«Мы сожалеем, что ненависть к нашей стране, к сожалению, застилает глаза некоторых польских политиков, в том числе и её президента, и не даёт возможности проявлять политическую мудрость», — заключил представитель Кремля.

Ранее Дуда назвал Россию «ненормальной страной-агрессором», действия которой не могут быть приняты международным сообществом.