В Кремле назвали неприемлемыми слова Дуды о России как «ненормальной стране»
- РИА Новости
«Мы очень плохо относимся к такой риторике, она нам не нравится, и мы её не приемлем», — подчеркнул Песков.
Он добавил, что Россия — «дружелюбная, сильная, уверенная в себе и абсолютно самостоятельная» страна, которая ищет взаимовыгодные отношения со всеми соседними государствами, включая Польшу.
«Мы сожалеем, что ненависть к нашей стране, к сожалению, застилает глаза некоторых польских политиков, в том числе и её президента, и не даёт возможности проявлять политическую мудрость», — заключил представитель Кремля.
Ранее Дуда назвал Россию «ненормальной страной-агрессором», действия которой не могут быть приняты международным сообществом.