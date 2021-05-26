Президент Польши назвал Россию «ненормальной страной»
- Reuters
«Россия — ненормальная страна, это страна-агрессор», — сказал польский лидер.
По его словам, действия Москвы не могут быть приняты международным сообществом и он намерен начать обсуждение отношений с ней на сессиях Генассамблеи ООН и в рамках ОБСЕ.
Дуда неоднократно допускал резкие высказывания в адрес России. В частности, он называл её агрессором, «врагом свободы» и главной угрозой НАТО.
Российский лидер Владимир Путин отмечал, что западные страны используют тактику запугивания Россией с царских времён.