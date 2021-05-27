В Совфеде оценили высказывание президента Польши о России

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Ксения Калинкина
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал высказывание президента Польши Анджея Дуды о России, которая, по словам главы государства, является «ненормальной страной-агрессором».
В Совфеде оценили высказывание президента Польши о России
  • Reuters

«Первое: это абсолютно неприемлемое высказывание для главы государства, который не имеет права давать эмоциональных и необоснованных оценок, носящих оскорбительный характер для другой страны. Это не может быть принято никакой страной. Разумеется, это не может быть принято и Российской Федерацией», — подчеркнул Косачёв.

Более того, по словам сенатора, в данном случае Дуда наносит ущерб репутации своей собственной страны, а не России. Его высказывание «сейчас вызывает изумление и недоуменные вопросы по всему миру», так как оно выходит за рамки общепринятых норм поведения, уверен Косачёв.

«Третье: нет никакого открытия в том, что при нынешних властях Польша занимает крайне антироссийские позиции, которые выделяются даже на фоне достаточно недружественных позиций ряда других стран НАТО и ЕС, Польша — на самом краю. Польша осознанно эту позицию занимает. Во-первых, для того, чтобы снискать дополнительные дивиденды у США и тем самым позиционировать себя в качестве мощной политической силы внутри НАТО и ЕС... и для того, чтобы, провоцируя проблемы в отношениях с Россией, сохранять иллюзию, что она находится на «линии фронта» и берёт на себя мифический «удар с Востока», защищая от этого удара всю остальную Европу», — добавил политик.

По его мнению, делается это исключительно во внутренних конъюнктурных интересах.

Ранее во время выступления в Грузии Анджей Дуда резко высказался о России.

Как отметил президент Польши, Россия — «ненормальная страна», «страна-агрессор».

Впоследствии в Кремле прокомментировали заявление польского лидера. По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского президента Владимира Путина, в Москве считают подобную риторику «неприемлемой».

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