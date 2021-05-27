Захарова ответила на слова президента Польши о России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя заявление президента Польши Анджея Дуды о «ненормальности» России, рассказала о действиях польских солдат в Ираке. Об этом она написала в своём Facebook.

Она напомнила, что Ирак после начала американо-натовской войны против этой страны был разделён на четыре военные зоны, при этом одна зона была передана под командование польского контингента.

По словам Захаровой, в Ираке были размещены польские гарнизоны. Она заявила, что солдаты Польши в течение нескольких лет в Ираке «убивали не только иракцев, но и товарищей по оружию».

Представитель российского МИД сообщила, что 8 июня 2004 года в районе города Эс-Сувайра при взрыве в транспортном средстве польских военных, перевозившем взрывчатку, погибли шесть военнослужащих, в том числе трое — из Словакии, двое — из Польши и один — из Латвии.

Захарова напомнила, что польские войска ушли с Ближнего Востока в 2008 году.

«Сколько убито мирных иракцев, не посчитали до сих пор. Правозащитные организации полагают, что сотни тысяч. А сколько из них убили польские солдаты из «нормальной» страны?» — отметила спикер российского внешнеполитического ведомства.

Ранее президент Польши назвал Россию «ненормальной страной-агрессором», действия которой не могут быть приняты международным сообществом.

В Кремле назвали неприемлемой подобную риторику.