Захарова ответила на слова президента Польши о России
Она напомнила, что Ирак после начала американо-натовской войны против этой страны был разделён на четыре военные зоны, при этом одна зона была передана под командование польского контингента.
По словам Захаровой, в Ираке были размещены польские гарнизоны. Она заявила, что солдаты Польши в течение нескольких лет в Ираке «убивали не только иракцев, но и товарищей по оружию».
Представитель российского МИД сообщила, что 8 июня 2004 года в районе города Эс-Сувайра при взрыве в транспортном средстве польских военных, перевозившем взрывчатку, погибли шесть военнослужащих, в том числе трое — из Словакии, двое — из Польши и один — из Латвии.
Захарова напомнила, что польские войска ушли с Ближнего Востока в 2008 году.
«Сколько убито мирных иракцев, не посчитали до сих пор. Правозащитные организации полагают, что сотни тысяч. А сколько из них убили польские солдаты из «нормальной» страны?» — отметила спикер российского внешнеполитического ведомства.
Ранее президент Польши назвал Россию «ненормальной страной-агрессором», действия которой не могут быть приняты международным сообществом.
В Кремле назвали неприемлемой подобную риторику.