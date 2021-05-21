В Совфеде оценили новый проект США о санкциях против «Северного потока — 2»

Короткая ссылка
Ксения Калинкина
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал сообщения о новой законодательной инициативе США, направленной на восстановление санкций против российского газопровода «Северный поток — 2».
В Совфеде оценили новый проект США о санкциях против «Северного потока — 2»
  • РИА Новости

«Для того чтобы оценивать происходящее, очень важно обратить внимание на авторство этой инициативы. Там 14 подписей и все 14 — это представители Республиканской партии. Это, условно говоря, проект оппозиции. В данном случае я считаю это актом внутриполитической борьбы — точно так же, как в своё время демократы критиковали республиканскую администрацию (экс-президента США Дональда. — RT) Трампа за излишнюю мягкотелость по отношению к России, что, кстати, совершенно не соответствовало действительности, но использовалось в качестве аргумента во внутриполитической борьбе. Ровно так же это сейчас бумерангом возвращается, когда местами поменялись власть и оппозиция», — сказал Косачёв.

Кроме того, он добавил, что «Северный поток — 2» — это проект, который находится «в высочайшей степени готовности», и «понятно, что нет возможности его окончательно заблокировать».

Также Косачёв дал оценку российско-американским отношениям в целом, упомянув о состоявшейся встрече глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Энтони Блинкена.

«С учётом того состояния, в котором находятся российско-американские отношения — на дне — любое отдаление от этой низшей точки вверх всегда воспринимается как хорошая новость», — объяснил сенатор.

Тем не менее для того, чтобы нормализовать контакты, сторонам предстоит сделать «ещё очень многое», это будет «колоссально трудный путь», отметил он.

«В оптимизм я бы пока точно поостерёгся впадать... До нормализации наших отношений ещё очень далеко. Я бы не стал испытывать завышенных ожиданий и от возможной встречи президентов двух стран. Хорошо, если она состоится и пройдёт в рациональном ключе. Но даже если она пройдёт по наилучшему сценарию — она всё равно будет лишь первым шагом к той нормализации отношений, которая нужна обеим нашим странам», — заключил Косачёв.

Ранее сообщалось, что 14 американских сенаторов-республиканцев внесли в конгресс США законопроект, который призывает восстановить санкции против компаний, строящих трубопровод «Северный поток — 2».

В то же время 20 марта стало известно, что Вашингтон приостановил санкции в отношении оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить