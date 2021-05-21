Сенаторы США внесли законопроект о восстановлении санкций против «Северного потока — 2»

14 сенаторов Соединённых Штатов внесли в конгресс законопроект, который призывает восстановить санкции против компаний, строящих трубопровод «Северный поток — 2», сообщает сенатор Кевин Крамер.

«Трубопровод нужно остановить», — цитирует РИА Новости заявление Крамера.

Он также добавил, что администрация президента США Джо Байдена «рискует ослаблением глобальных позиций Америки и потворствует ошибочной стратегии Германии, которая даст президенту России Владимиру Путину рычаг давления на американских союзников в Европе».

Отмечается, что все 14 сенаторов, поставивших подписи под законопроектом, принадлежат к Республиканской партии.

Ранее сенатор США Боб Менендес подтвердил, что Вашингтон приостановил санкции в отношении оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG.

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты будут продолжать выступать против завершения строительства трубопровода «Северный поток — 2».