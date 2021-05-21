Сенаторы США внесли законопроект о восстановлении санкций против «Северного потока — 2»
- Reuters
«Трубопровод нужно остановить», — цитирует РИА Новости заявление Крамера.
Он также добавил, что администрация президента США Джо Байдена «рискует ослаблением глобальных позиций Америки и потворствует ошибочной стратегии Германии, которая даст президенту России Владимиру Путину рычаг давления на американских союзников в Европе».
Отмечается, что все 14 сенаторов, поставивших подписи под законопроектом, принадлежат к Республиканской партии.
Ранее сенатор США Боб Менендес подтвердил, что Вашингтон приостановил санкции в отношении оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG.
В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты будут продолжать выступать против завершения строительства трубопровода «Северный поток — 2».