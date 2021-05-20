Госдеп назвал компании, против которых возможны санкции из-за «Северного потока — 2»

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Администрация Соединённых Штатов решила ввести санкции против ещё восьми структур, которые имеют отношение к проекту трубопровода «Северный поток — 2».
Госдеп назвал компании, против которых возможны санкции из-за «Северного потока — 2»
  • Reuters

Вашингтон может ввести ограничения против «Морской спасательной службы», «Самарского теплоэнергетического имущественного фонда», «Коксохимтранса» и «Мортранссервиса».

Об этом сообщает журналист CBS Ина Руффини в своём Twitter-аккаунте.

Кроме того, в список судов, против которых могут ввести санкции попали «Юрий Топчев», «Владислав Стрижов», «Балтийский исследователь» и «Академик Черский».

Ранее в Госдепе подтвердили, что США отказались вводить санкции против Nord Stream 2.

Однако госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты продолжат выступать против завершения строительства трубопровода «Северный поток — 2».

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