Госдеп назвал компании, против которых возможны санкции из-за «Северного потока — 2»
- Reuters
Вашингтон может ввести ограничения против «Морской спасательной службы», «Самарского теплоэнергетического имущественного фонда», «Коксохимтранса» и «Мортранссервиса».
Об этом сообщает журналист CBS Ина Руффини в своём Twitter-аккаунте.
Кроме того, в список судов, против которых могут ввести санкции попали «Юрий Топчев», «Владислав Стрижов», «Балтийский исследователь» и «Академик Черский».
Ранее в Госдепе подтвердили, что США отказались вводить санкции против Nord Stream 2.
Однако госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты продолжат выступать против завершения строительства трубопровода «Северный поток — 2».