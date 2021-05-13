В ЕП подняли вопрос о мерах в отношении Facebook из-за утечки данных пользователей

Евродепутат от Румынии Кармен Аврам подняла вопрос о возможных мерах в отношении компании Facebook в связи с утечкой данных 533 млн пользователей социальной сети. Свою позицию парламентарий изложила в обращении к Европейской комиссии, с которым ознакомился RT.

«В публикации содержатся телефонные номера, имена, физические и электронные адреса, а также биографические данные. Специалисты в области безопасности заявляют, что хакеры могут использовать эти данные, чтобы выдавать себя за других людей в мошеннических целях», — подчеркнула она.

Как уточнила Аврам, среди граждан, чьи данные оказались в общем доступе на одном из форумов в сети, — 21 её коллега по Европейскому парламенту. По словам евродепутата, опубликованные данные, «по всей видимости», были актуальны несколько лет назад. Тем не менее, как она отметила, произошедшее в очередной раз демонстрирует, какой большой объём информации собирают Facebook и другие соцсети, а также уязвимость такой информации.

На этом фоне Аврам поинтересовалась у Еврокомиссии, какие меры там приняли в отношении соцсети «в связи с недавней масштабной утечкой данных».

«Может ли Еврокомиссия заблокировать доступ Facebook к данным 430 млн граждан — участников Европейского единого рынка в свете того, что медийный гигант, судя по всему, неоднократно нарушал Общий регламент по защите данных и Постановление ЕС о защите конфиденциальности в секторе электронных средств связи?» — также спросила парламентарий.

В начале апреля стало известно об утечке личных данных 533 млн пользователей Facebook из 106 стран.

Впоследствии представители Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров обратились в Роскомнадзор с просьбой провести проверку по факту произошедшего. Как уточнялось, в числе пострадавших пользователей соцсети было 10 млн россиян.