Общественники требуют оштрафовать Facebook из-за утечки личных данных 10 млн россиян

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RT
Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) обратилась в Роскомнадзор с просьбой провести проверку по факту допущенной Facebook утечки личных данных 533 млн пользователей, из которых 10 млн — россияне. Об этом RT рассказал директор ассоциации Владимир Зыков.
Общественники требуют оштрафовать Facebook из-за утечки личных данных 10 млн россиян
  • © REUTERS/Johanna Geron/Illustration

«Какое-то время назад в Facebook была возможность находить пользователя по номеру телефона. Этим и воспользовались злоумышленники. Таким образом Facebook допустил утечку персональных данных пользователей из Российской Федерации», — уточнил Владимир Зыков.

Как ранее сообщали СМИ, в сеть утекли сведения Facebook, содержащие личные данные: фамилии, имена, места проживания, ники, номера телефонов, ID пользователей, информацию о работе или учёбе.

В Facebook факт утечки признали, однако в АППСИМ посчитали это недостаточным.

«Компания не оповестила о произошедшем пользователей, информация о которых была похищена, и не принесла им свои извинения», — заявили в ассоциации. 

    По словам Владимира Зыкова, конечная цель обращения — штраф или судебный иск в отношении иностранной соцсети.

    «Мы уверены, что факты налицо, компания Facebook должна быть оштрафована за утечку персональных данных граждан России», — подчеркнул он.

    Ранее сообщалось, что Роскомнадзор пригрозил привлечь к ответственности американские компании Facebook, Twitter и Google, если они не предоставят информацию о локализации в России баз данных российских пользователей.

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