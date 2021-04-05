В ЕС проверяют информацию об утечке данных 533 млн пользователей Facebook

Европейский регулятор по защите персональных данных проверяет сообщения по поводу утечки сведений 533 млн пользователей Facebook.

Как пишет газета Times, Ирландская комиссия по защите данных (IDPC) — регулятор ЕС — сообщила, что изучает данные по утечке.

«По всей видимости, это связано с проблемой, о которой сообщалось в 2019 году, связанной со сбором персональных данных из Facebook», — приводит издание слова представителя комиссии Грэма Дойля.

Вместе с этим он отметил, что после новых сообщений СМИ регулятор изучит этот вопрос, чтобы установить, действительно ли упомянутый набор данных тот же, что был опубликован в 2019 году.

Ранее СМИ сообщали, что личные данные и телефонные номера 533 млн пользователей Facebook из 106 стран оказались в свободном доступе в интернете.