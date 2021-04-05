В ЕС проверяют информацию об утечке данных 533 млн пользователей Facebook

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Европейский регулятор по защите персональных данных проверяет сообщения по поводу утечки сведений 533 млн пользователей Facebook.
В ЕС проверяют информацию об утечке данных 533 млн пользователей Facebook
  • Reuters

Как пишет газета Times, Ирландская комиссия по защите данных (IDPC) — регулятор ЕС — сообщила, что изучает данные по утечке.

«По всей видимости, это связано с проблемой, о которой сообщалось в 2019 году, связанной со сбором персональных данных из Facebook», —  приводит издание слова представителя комиссии Грэма Дойля.

Вместе с этим он отметил, что после новых сообщений СМИ регулятор изучит этот вопрос, чтобы установить, действительно ли упомянутый набор данных тот же, что был опубликован в 2019 году.

Ранее СМИ сообщали, что личные данные и телефонные номера 533 млн пользователей Facebook из 106 стран оказались в свободном доступе в интернете.

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