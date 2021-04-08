Facebook могут привлечь к ответственности из-за ситуации с локализацией данных в России

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Роскомнадзор пригрозил привлечь к ответственности американские компании Facebook, Twitter и Google, если они не предоставят информацию о локализации в России баз данных российских пользователей.
Facebook могут привлечь к ответственности из-за ситуации с локализацией данных в России
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Роскомнадзор в очередной раз потребовал от администраций Facebook и Twitter предоставить данные о локализации на территории России баз данных российских пользователей. Ведомство направило аналогичный запрос компании Google. В случае отсутствия ответа будет решаться вопрос о привлечении к ответственности зарубежных компаний за нарушение российского законодательства», — сказали в пресс-службе.

Вместе с этим в Роскомнадзоре добавили, что компания Twitter не оплатила штраф в размере 4 млн рублей за непредоставление информации о локализации баз данных российских пользователей в России.

«В 2020 году суд оштрафовал компании Twitter и Facebook — каждую на 4 млн рублей. На сегодняшний день администрация Twitter не оплатила штраф. Facebook штраф оплатил», — отметили в ведомстве.

Ранее Роскомнадзор рекомендовал всем пользователям в России переходить на российские аналоги Zoom.

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