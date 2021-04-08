Роскомнадзор призвал россиян переходить на российские аналоги Zoom

Роскомнадзор рекомендовал всем пользователям в России переходить на российские аналоги Zoom.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Несмотря на то что американская компания Zoom Video Communications официально не подтвердила отказ от обслуживания клиентов в России, использование нашими компаниями и госорганами зарубежных сервисов всегда будет нести как риски отказа в обслуживании со стороны администраций иностранных платформ, так и утечек по их вине данных наших граждан и компаний», — говорится в заявлении.

В связи с этим в ведомстве отметили, что российским пользователям лучше переходить на аналоги Zoom.

«Рекомендуем российским пользователям активнее переходить на использование отечественного программного обеспечения», — подчеркнули в Роскомнадзоре.

6 апреля в IT-дирекции Высшей школы экономики сообщили, что компания Zoom ограничила пользование своим программным обеспечением для российских компаний с государственным участием.

Позднее американская компания Zoom Video Communications высказалась по поводу данной информации.

Наряду с этим председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что ситуация вокруг Zoom подтверждает правильность российской политики импортозамещения в сфере программного обеспечения.