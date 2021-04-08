Володин оценил ситуацию с продажей доступа к Zoom госучреждениям России
- РИА Новости
Соответствующий пост он опубликовал в своём канале в Telegram.
«Многих волнует тема Zoom... Подобные сообщения повышают интерес к российским IT-компаниям и их разработкам. Напомню, у нас есть свои, отечественные программы, которые могут составить Zoom конкуренцию», — отметил он.
По словам Володина, сложившаяся ситуация подтверждает правильность российской политики импортозамещения в сфере программного обеспечения.
«Российским компаниям стоит пользоваться отечественными аналогами. Это вопрос не только экономики, но и безопасности», — подчеркнул он.
Председатель Госдумы добавил, что, вероятно, это не последняя ситуация, когда российские пользователи столкнутся с ущемлением своих прав со стороны зарубежных IT-компаний, поэтому «лучше быть к этому готовыми».
6 апреля в IT-дирекции Высшей школы экономики сообщили, что компания Zoom ограничила пользование своим программным обеспечением для российских компаний с государственным участием.
Позднее американская компания Zoom Video Communications высказалась по поводу данной информации.