В Zoom заявили о планах обслуживать клиентов в России и странах СНГ

Американская компания Zoom Video Communications намерена продолжать обслуживание клиентов в России и других странах СНГ и в настоящее время находится в процессе выработки подхода к деятельности в регионе.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление представителя компании.

В компании отметили, что «Zoom по-прежнему привержена обслуживанию клиентов на российском рынке и в СНГ».

«Пока мы находимся в процессе выработки подхода в этом регионе, нынешние и новые пользователи как в частном, так и в общественном секторе могут рассчитывать на получение доступа к аккаунтам в Zoom напрямую через наш сайт», — заявили в компании.

6 апреля в IT-дирекции Высшей школы экономики сообщили, что компания Zoom ограничила пользование своим программным обеспечением для российских компаний с государственным участием.

При этом отмечалось, что головной офис компании Zoom Video Communications в США уточняет данные о приостановке продаж сервиса российским госучреждениям.