Facebook прокомментировал последнюю утечку данных

Социальная сеть Facebook сообщила, что причиной недавней утечки данных более 530 млн пользователей был не хакерский взлом её систем.

«Важно понимать, что злоумышленники получили информацию не путём хакерского взлома наших систем, а при помощи извлечения данных с нашей платформы», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что злоумышленники получили доступ к информации путём извлечения данных с веб-ресурсов или так называемого веб-скрейпинга.

Также сообщается, что у Facebook есть команды для реагирования на подобные проблемы.

Ранее сообщалось, что Европейский регулятор по защите персональных данных проверяет сообщения по поводу утечки сведений 533 млн пользователей Facebook.