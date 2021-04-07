Facebook прокомментировал последнюю утечку данных
- Reuters
«Важно понимать, что злоумышленники получили информацию не путём хакерского взлома наших систем, а при помощи извлечения данных с нашей платформы», — говорится в сообщении компании.
Отмечается, что злоумышленники получили доступ к информации путём извлечения данных с веб-ресурсов или так называемого веб-скрейпинга.
Также сообщается, что у Facebook есть команды для реагирования на подобные проблемы.
Ранее сообщалось, что Европейский регулятор по защите персональных данных проверяет сообщения по поводу утечки сведений 533 млн пользователей Facebook.