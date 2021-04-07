Facebook прокомментировал последнюю утечку данных

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Социальная сеть Facebook сообщила, что причиной недавней утечки данных более 530 млн пользователей был не хакерский взлом её систем.
Facebook прокомментировал последнюю утечку данных
  • Reuters

«Важно понимать, что злоумышленники получили информацию не путём хакерского взлома наших систем, а при помощи извлечения данных с нашей платформы», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что злоумышленники получили доступ к информации путём извлечения данных с веб-ресурсов или так называемого веб-скрейпинга.

Также сообщается, что у Facebook есть команды для реагирования на подобные проблемы.

Ранее сообщалось, что Европейский регулятор по защите персональных данных проверяет сообщения по поводу утечки сведений 533 млн пользователей Facebook.

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