Роскомнадзор призвал Facebook высказаться об утечке данных пользователей
- Reuters
Об этом говорится на сайте ведомства.
Речь идёт о появившейся недавно информации, что в открытый доступ в интернете были выложены личные данные более 533 млн пользователей Facebook.
«Роскомнадзор направил запрос руководству компании Facebook Inc с требованием предоставить максимально полную информацию о произошедшей утечке персональных данных российских пользователей социальной сети. Роскомнадзор требует от администрации соцсети принять все необходимые меры для предотвращения подобных утечек», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что Европейский регулятор по защите персональных данных проверяет сообщения по поводу утечки сведений 533 млн пользователей Facebook.