Роскомнадзор призвал Facebook высказаться об утечке данных пользователей

Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook предоставить информацию об утечке персональных данных российских пользователей соцсети.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Речь идёт о появившейся недавно информации, что в открытый доступ в интернете были выложены личные данные более 533 млн пользователей Facebook.

«Роскомнадзор направил запрос руководству компании Facebook Inc с требованием предоставить максимально полную информацию о произошедшей утечке персональных данных российских пользователей социальной сети. Роскомнадзор требует от администрации соцсети принять все необходимые меры для предотвращения подобных утечек», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Европейский регулятор по защите персональных данных проверяет сообщения по поводу утечки сведений 533 млн пользователей Facebook.