Роскомнадзор призвал Facebook высказаться об утечке данных пользователей

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Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook предоставить информацию об утечке персональных данных российских пользователей соцсети.
Роскомнадзор призвал Facebook высказаться об утечке данных пользователей
  • Reuters

Об этом говорится на сайте ведомства.

Речь идёт о появившейся недавно информации, что в открытый доступ в интернете были выложены личные данные более 533 млн пользователей Facebook.

«Роскомнадзор направил запрос руководству компании Facebook Inc с требованием предоставить максимально полную информацию о произошедшей утечке персональных данных российских пользователей социальной сети. Роскомнадзор требует от администрации соцсети принять все необходимые меры для предотвращения подобных утечек», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Европейский регулятор по защите персональных данных проверяет сообщения по поводу утечки сведений 533 млн пользователей Facebook.

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