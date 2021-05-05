Надзорный совет Facebook сохранил блокировку аккаунта Трампа

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RT
Независимый надзорный совет Facebook принял решение сохранить блокировку аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа.
Надзорный совет Facebook сохранил блокировку аккаунта Трампа
  • Reuters

«Совет поддержал решение Facebook от 7 января 2021 года ограничить доступ экс-президента Дональда Трампа к размещению контента на его странице в Facebook и в его аккаунте в Instagram», — говорится в решении на сайте совета.

Twitch, Twitter, Facebook, YouTube и Instagram заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января.

Так, в Twitter заявили, что употребление Трампом словосочетания «американские патриоты» в качестве характеристики некоторых своих сторонников «может быть воспринято как слова поддержки для тех, кто совершал насильственные действия в Капитолии».

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