Зампосла США вручили ноту о высылке десяти дипломатов из России

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МИД России вручил заместителю руководителя посольства США в Москве Барту Горману ноту о высылке десяти американских дипломатов в ответ на действия Вашингтона, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Зампосла США вручили ноту о высылке десяти дипломатов из России
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«21 апреля в МИД России был вызван заместитель главы дипломатической миссии США в России Б.Горман, которому вручена нота об объявлении persona non grata десяти сотрудников посольства США в Москве», — говорится в комментарии российского министерства.

В Москве подчеркнули, что данный шаг является зеркальным ответом на «враждебные действия» американской стороны против сотрудников российского посольства в Вашингтоне и генерального консульства России в Нью-Йорке.

Ранее МИД России опубликовал список ответных мер на санкции США.

15 апреля американский президент Джо Байден подписал указ о новых санкциях против России, которые распространяются на 32 российских физических и юридических лица и шесть технологических компаний, за якобы имевшие место попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также «другие действия по дезинформации». 

В Белом доме также сообщили, что США высылают из страны десять российских дипломатов.

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