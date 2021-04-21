Зампосла США вручили ноту о высылке десяти дипломатов из России

МИД России вручил заместителю руководителя посольства США в Москве Барту Горману ноту о высылке десяти американских дипломатов в ответ на действия Вашингтона, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«21 апреля в МИД России был вызван заместитель главы дипломатической миссии США в России Б.Горман, которому вручена нота об объявлении persona non grata десяти сотрудников посольства США в Москве», — говорится в комментарии российского министерства.

В Москве подчеркнули, что данный шаг является зеркальным ответом на «враждебные действия» американской стороны против сотрудников российского посольства в Вашингтоне и генерального консульства России в Нью-Йорке.

Ранее МИД России опубликовал список ответных мер на санкции США.

15 апреля американский президент Джо Байден подписал указ о новых санкциях против России, которые распространяются на 32 российских физических и юридических лица и шесть технологических компаний, за якобы имевшие место попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также «другие действия по дезинформации».

В Белом доме также сообщили, что США высылают из страны десять российских дипломатов.