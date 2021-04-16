МИД России опубликовал список ответных мер на санкции США

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Министерство иностранных дел России опубликовало список ответных мер в связи с «враждебными действиями США».
МИД России опубликовал список ответных мер на санкции США
  • © Leonid Faerberg
  • globallookpress.com

Так, в списке контрмер значится высылка сотрудников дипмиссий США «в количестве, соразмерном с осуществлённой американскими властями акцией против российских дипломатов».

Также ограничивается практика задействования посольством США «краткосрочных командируемых по линии Госдепартамента для обеспечения функционирования диппредставительств».

Выдача им виз будет сведена к минимуму: до 10 человек в год.

Кроме того, будут приняты меры по полному прекращению практики найма дипмиссиями США административно-технических работников из числа россиян и граждан третьих стран.

«В связи с систематическими нарушениями сотрудниками диппредставительств США правил осуществления поездок по территории Российской Федерации прекращается действие двустороннего меморандума 1992 года «О понимании в отношении «открытой суши», — добавили в МИД.

В заявлении также сказано, что «имеется в виду прекратить деятельность в Российской Федерации американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским государственным структурам», особенно на фоне того, что США «не намерены сокращать размах своих подрывных усилий».

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против 32 российских физических и юридических лиц и шести технологических компаний.

Также в Вашингтоне объявили, что из США высылают десять российских дипломатов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что МИД выпустит заявление, в котором изложит те меры, которые одобрил президент России в ответ на абсолютно недружественные, ничем не спровоцированные действия США.

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