Лавров заявил, что десяти дипломатам США предложат покинуть Россию
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Он напомнил, что десять российских дипломатов были включены Вашингтоном в санкционный список, их попросили покинуть США.
«Мы ответим на эту меру зеркально: предложим десяти дипломатам Соединённых Штатов в Российской Федерации покинуть нашу страну», — заявил министр.
Также он заявил, что Россия 16 апреля опубликует список из восьми руководителей администрации США, которые будут включены в санкционный список.
Кроме того, МИД выпустит заявление, в котором изложит те меры, которые одобрил президент России в ответ на абсолютно недружественные, ничем не спровоцированные действия США.
15 апреля американский президент Джо Байден подписал указ о новых санкциях против России. Они распространяются на 32 российских физических и юридических лица и шесть технологических компаний.
Также в Белом доме сообщили, что США высылают из страны десять российских дипломатов.