Лавров заявил, что десяти дипломатам США предложат покинуть Россию

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что десяти американским дипломатам будет предложено покинуть страну.

Он напомнил, что десять российских дипломатов были включены Вашингтоном в санкционный список, их попросили покинуть США.

«Мы ответим на эту меру зеркально: предложим десяти дипломатам Соединённых Штатов в Российской Федерации покинуть нашу страну», — заявил министр.

Также он заявил, что Россия 16 апреля опубликует список из восьми руководителей администрации США, которые будут включены в санкционный список.

Кроме того, МИД выпустит заявление, в котором изложит те меры, которые одобрил президент России в ответ на абсолютно недружественные, ничем не спровоцированные действия США.

15 апреля американский президент Джо Байден подписал указ о новых санкциях против России. Они распространяются на 32 российских физических и юридических лица и шесть технологических компаний.

Также в Белом доме сообщили, что США высылают из страны десять российских дипломатов.