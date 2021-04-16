Лавров заявил, что десяти дипломатам США предложат покинуть Россию

Короткая ссылка
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что десяти американским дипломатам будет предложено покинуть страну. 
Лавров заявил, что десяти дипломатам США предложат покинуть Россию
  • © РИА Новости / POOL

Он напомнил, что десять российских дипломатов были включены Вашингтоном в санкционный список, их попросили покинуть США.

«Мы ответим на эту меру зеркально: предложим десяти дипломатам Соединённых Штатов в Российской Федерации покинуть нашу страну», — заявил министр.

Также он заявил, что Россия 16 апреля опубликует список из восьми руководителей администрации США, которые будут включены в санкционный список.

Кроме того, МИД выпустит заявление, в котором изложит те меры, которые одобрил президент России в ответ на абсолютно недружественные, ничем не спровоцированные действия США.

15 апреля американский президент Джо Байден подписал указ о новых санкциях против России. Они распространяются на 32 российских физических и юридических лица и шесть технологических компаний.

Также в Белом доме сообщили, что США высылают из страны десять российских дипломатов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить